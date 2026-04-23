Битва за Средиземье продолжится в третьем сезоне сверхдорогого фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» в этом году

Один из самых дорогих сериальных проектов в истории готовится к возвращению. Сервис Prime Video продолжает работать над своим сверхдорогим фэнтези «Властелин колец. Кольца власти». Впереди третий сезон сериала, и, похоже, выйдет он в нынешнем году. Издание The Hollywood Reporter сообщило со ссылкой на свой источник, близкий к производству, что продолжение «Колец власти» дебютирует в 2026 году, а не в 2027-м, как предполагали другие СМИ. Prime Video официально пока не назвал дату премьеры новых эпизодов.

События третьего сезона стартуют через несколько лет после финала второго. Его действие развернётся в разгар Войны эльфов и Саурона, когда Тёмный Властелин пытается создать Кольцо Всевластия. Оно должно дать Саурону преимущество, чтобы победить в войне и завоевать всё Средиземье.

Роль эльфийской воительницы Галадриэль продолжает исполнять Морфидд Кларк. Саурона по-прежнему играет Чарли Викерз.

«Кольца власти» являются сверхдорогим шоу. Только на первый сезон создатели потратили около $ 465 млн. Но эта цифра почти наверняка отражает не только стоимость производства одного сезона. Права на собственность Толкина обошлись примерно в $ 250 млн. А создание Средиземья требовало значительных первоначальных затрат, включающих декорации, костюмы и реквизит, которые будут использоваться на протяжении всего сериала. А в планы создателей входило снять пять сезонов «Колец власти».