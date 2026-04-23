 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Фантастическая манхва «Поднятие уровня в одиночку: Рагнарёк» получит третий сезон Режиссёр Джон Карпентер выпустит свой первый оригинальный графический роман под названием «Собор» Комедийный сериал «Цезарь» с Михаилом Трухиным получил дату премьеры Леа Сейду вместе с Майки Мэдисон попадёт в мир оргий, нарковечеринок и опустошающей чумы Идут съёмки фантастики «Гандам» с Сидни Суини про пилотов гигантских боевых роботов
СЕРИАЛЫ
495

Битва за Средиземье продолжится в третьем сезоне сверхдорогого фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» в этом году

Источник: Prime Video

Один из самых дорогих сериальных проектов в истории готовится к возвращению. Сервис Prime Video продолжает работать над своим сверхдорогим фэнтези «Властелин колец. Кольца власти». Впереди третий сезон сериала, и, похоже, выйдет он в нынешнем году. Издание The Hollywood Reporter сообщило со ссылкой на свой источник, близкий к производству, что продолжение «Колец власти» дебютирует в 2026 году, а не в 2027-м, как предполагали другие СМИ. Prime Video официально пока не назвал дату премьеры новых эпизодов.

События третьего сезона стартуют через несколько лет после финала второго. Его действие развернётся в разгар Войны эльфов и Саурона, когда Тёмный Властелин пытается создать Кольцо Всевластия. Оно должно дать Саурону преимущество, чтобы победить в войне и завоевать всё Средиземье.

Роль эльфийской воительницы Галадриэль продолжает исполнять Морфидд Кларк. Саурона по-прежнему играет Чарли Викерз.

«Кольца власти» являются сверхдорогим шоу. Только на первый сезон создатели потратили около $ 465 млн. Но эта цифра почти наверняка отражает не только стоимость производства одного сезона. Права на собственность Толкина обошлись примерно в $ 250 млн. А создание Средиземья требовало значительных первоначальных затрат, включающих декорации, костюмы и реквизит, которые будут использоваться на протяжении всего сериала. А в планы создателей входило снять пять сезонов «Колец власти».

Теги
Властелин колец. Кольца властиМорфидд КларкPrime Video
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

14Колдуньи, магия и Кощей с огненным хлыстом в новом тизер-трейлере фэнтези «Очарованные» 10Спустя 30 лет после провала кинокомикса «Фантом» с Билли Зейном в работу запустили сериал про того же супергероя 9Сервис Apple TV раскрыл дату премьеры третьего сезона фантастики «Укрытие» 7Магический камень, опасное исполнение желаний и звезда «Короля и Шута» в тизере фэнтези «Малахит» 6Внезапная популярность у молодёжи помогла сериалу «Новобранец» получить продление на девятый сезон и сотворить историю на ABC

Тоже интересно

4Новый трейлер Mewgenics хвалится сексуальными кисами и прочими фичами 8Волшебный мир на кадрах фильма «Как Иван в сказку попал» от режиссёра «Бременских музыкантов» 7Фестиваль «Comic Con Игромир 2026» пройдёт с 3 по 6 декабря 11В Steam вышел симпатичный комедийно-фантастический квест Earth Must Die 0Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 февраля

Далее на КГ

3
Режиссёру «Железного человека» тяжело далась смерть Тони Старка в «Мстителях: Финал»
 0
Кровавый подарок всем на День святого Валентина: ужастик «Влюблённые глаза 2» выйдет в 2028 году
 6
«Полиция Майами» с Майклом Б. Джорданом и Остином Батлером максимально дистанцируется от фильма Колина Фаррелла и Джейми Фокса
 0
Чудо-женщину доведут до грани в девятнадцатом выпуске Absolute Wonder Woman
 1
Брутальный Тёмный Волк из культового мультфильма «Огонь и лёд» получил предысторию в виде комикса
 0
Новые сериалы недели: ещё одни «Очень странные дела» и сериал со звездой «Остаться в живых»
 4
Краткий курс как стать Джеймсом Бондом в новом трейлере экшена 007: First Light
 16
Первый дисишный ужастик: тизер фильма «Глиноликий»
 0
«Т-Бёрд и Троттл»: встречаем последние дни предзаказа с новыми лимитированными обложками
 5
Новый тизер «Очень страшного кино 6» прошёлся по музыкальному байопику «Майкл»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Создатель сериала «Чужой: Земля» отвлечётся на режиссуру ремейка аргентинского ужастика
 
В сериале Николаса Кейджа «Человек-паук Нуар» появится свой Песочный человек
 
Аниме Выходящий спустя шесть лет «Путь аса: Акт II — Второй сезон» получил дату премьеры
 
Игры Зрелищный сюжетный трейлер 007: First Light
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Сериал «Медведь» должен закончиться на пятом сезоне
 
Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 647: Последствия чувака
 
0Ноль кадров в секунду – 627: Поток релизов
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 721: «Невеста!», «Вот это драма!», нескандальный «Майкл», фильмография Арнольда Шварценеггера
 
2ЕВА – 681: Кузьма спасёт
 
3Телеовощи – 646: Тёмный универсам
 
1Ноль кадров в секунду – 626: «Физические Пинки of Might and Magic»
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 720: «Супер Марио: Галактическое кино», «Вскрытие демона», сюжетная собака, вселенная домовёнка Кузи
 
4ЕВА – 680: Пуговица
 
1Телеовощи – 645: Безопасный секс-туризм
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru