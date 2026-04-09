Второй сезон сериала «Чужой: Земля» призывает актёрскую мощь Питера Динклэйджа

Сериал «Чужой: Земля» — шоу, довольно спорно вписанное в канон и представляющее ксеноморфа как уже не столь пугающего монстра (поэтому в сюжет добавляются новые космические чудовища), — возвращается со вторым сезоном. Создатели даже пытаются освежить интерес зрителей, пригласив на главную роль Питера Динклэйджа — звезду сериала «Игра престолов».

Разумеется, нельзя сразу сказать, кого именно ему предстоит сыграть.

Творческое направление научно-фантастической драмы по-прежнему определяет Ноа Хоули. «Чужой: Земля» вдохновлён культовым научно-фантастическим триллером Ридли Скотта.

Сидни Чэндлер играет человекоподобного робота по имени Венди, которая демонстрирует необычные способности — например, умеет взаимодействовать с ксеноморфами и даже отдавать им команды, которым те подчиняются.

Съёмки второго сезона стартуют в мае.

Динклэйдж — четырёхкратный лауреат премии «Эмми» за роль Тириона Ланнистера в адаптации фэнтезийного цикла Джорджа Р. Р. Мартина — недавно также сыграл злодея в сериале «Декстер: Воскрешение».