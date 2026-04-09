Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneTVSpc5x5d

   
Второй сезон сериала «Чужой: Земля» призывает актёрскую мощь Питера Динклэйджа

Источник: Paramount+ with Showtime

Сериал «Чужой: Земля» — шоу, довольно спорно вписанное в канон и представляющее ксеноморфа как уже не столь пугающего монстра (поэтому в сюжет добавляются новые космические чудовища), — возвращается со вторым сезоном. Создатели даже пытаются освежить интерес зрителей, пригласив на главную роль Питера Динклэйджа — звезду сериала «Игра престолов».

Разумеется, нельзя сразу сказать, кого именно ему предстоит сыграть.

Творческое направление научно-фантастической драмы по-прежнему определяет Ноа Хоули. «Чужой: Земля» вдохновлён культовым научно-фантастическим триллером Ридли Скотта.

Сидни Чэндлер играет человекоподобного робота по имени Венди, которая демонстрирует необычные способности — например, умеет взаимодействовать с ксеноморфами и даже отдавать им команды, которым те подчиняются.

Съёмки второго сезона стартуют в мае.

Динклэйдж — четырёхкратный лауреат премии «Эмми» за роль Тириона Ланнистера в адаптации фэнтезийного цикла Джорджа Р. Р. Мартина — недавно также сыграл злодея в сериале «Декстер: Воскрешение».

Комментарии (2)

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

