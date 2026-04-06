 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneTVSpc5x5d

   
Resident Evil Requiem стал самый высокооценённой пользователями игрой в истории Режиссёр оригинального «Горца» сделает из экшена с Кейт Бекинсейл аналог «Гнева», «Соучастника» и «Убийцы» Ужастик «Возвращение в Сайлент Хилл» не впечатлил ни критиков, ни зрителей Современное прочтение сказки Дины Непомнящей в тизер-трейлере мультфильма «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
280

Второй сезон комедийного сериала «Олдскул» с Марией Ароновой отснят

Источник: PREMIER, START

Подошли к концу съёмки второго сезона комедийного сериала «Олдскул». О завершении съёмок объявили сегодня, 6 апреля, онлайн-кинотеатры PREMIER и START, в которых выходит сериал. Премьера нового сезона должна состояться 1 сентября.

В продолжении строгая учительница математики Мария Павловна Трифонова попытается наладить отношения с дочерью и понять мир современных подростков. В то же время директор будет переживать кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи и Бояна обретёт неожиданные повороты.

Главную роль в проекте исполняет Мария Аронова. Также в актёрском составе Роман Маякин, Павел Савинков, Игорь Хрипунов, Надежда Жарычева, Дэниел Барнс, Таисья Калинина, Ефим Шифрин, Антон Соломатин и другие.

Премьера сериала состоялась 1 сентября 2025 года. Первый сезон включал 17 эпизодов. Проект был заранее продлён на третий сезон.

Теги
ОлдскулМария АроноваPREMIERSTART
Комментарии

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 719: «Проект „Конец света“», «Майк и Ник и Ник и Элис», новый фильм Сэма Рэйми, экшен с балеринами
 
4Телеовощи – 644: Колхозный мутант
 
1ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – 624: Плохие новости и яйца индустрии
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 718: «Крик 7», «Грозовой перевал», «Дюна» против «Мстителей», «Любовь и смерть» Вуди Аллена
 
1ЕВА – 678: Заменить шары
 
3Телеовощи – 643: Потенциальный Джосс Уидон
 
3Ноль кадров в секунду – 623: Фидбек за шиворот
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 717: «Оскар 2026», «Прыгуны», «Король и Шут. Навсегда», свежий Гор Вербински, возвращение «Светлячка»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru