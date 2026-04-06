Второй сезон комедийного сериала «Олдскул» с Марией Ароновой отснят

Подошли к концу съёмки второго сезона комедийного сериала «Олдскул». О завершении съёмок объявили сегодня, 6 апреля, онлайн-кинотеатры PREMIER и START, в которых выходит сериал. Премьера нового сезона должна состояться 1 сентября.

В продолжении строгая учительница математики Мария Павловна Трифонова попытается наладить отношения с дочерью и понять мир современных подростков. В то же время директор будет переживать кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи и Бояна обретёт неожиданные повороты.

Главную роль в проекте исполняет Мария Аронова. Также в актёрском составе Роман Маякин, Павел Савинков, Игорь Хрипунов, Надежда Жарычева, Дэниел Барнс, Таисья Калинина, Ефим Шифрин, Антон Соломатин и другие.

Премьера сериала состоялась 1 сентября 2025 года. Первый сезон включал 17 эпизодов. Проект был заранее продлён на третий сезон.