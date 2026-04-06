Бестселлер, по которому сняли провальный фильм с Брюсом Уиллисом и Томом Хэнксом, станет сериалом на Apple

Дэвид Э. Келли, продюсер двух сериалов на стриминге Apple TV+ — «Презумпция невиновности» и «У Марго проблемы с деньгами», — планирует увеличить их количество до трёх. Началась подготовительная разработка шоу по мотивам одного из самых знаковых романов 80-х — книги Тома Вулфа «Костёр тщеславий».

Кроме Келли и упомянутого «яблочного» сервиса, в проекте участвует Мэтт Ривз — режиссёр «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.

Изданный в 1987 году роман стал бестселлером, рассказывая о неумеренных нравах в самых разнообразных кругах Нью-Йорка того времени — деловых, медийных и политических. В центре повествования — обвинённый в дорожном происшествии и скрывшийся с места преступления бизнесмен, освещающий это дело в прессе выгоревший изнутри репортёр и заместитель окружного прокурора.

Первоисточник уже однажды адаптировали. В 1990 году вышел одноимённый фильм режиссёра Брайана Де Пальмы, где сыграли Том Хэнкс, Брюс Уиллис и Мелани Гриффит. В прокате картина знатно провалилась — при бюджете в $50 млн в кинотеатрах собрала только $15 млн.

Келли напишет сценарий; Ривз согласился на постановку всех эпизодов.