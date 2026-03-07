 
 
9
СЕРИАЛЫ
716

Лариса Гузеева появится в «Простоквашино», чтобы увести Печкина у няни

Пока «Простоквашино» Сарика Андреасяна окучивает кинотеатры, тихо своим чередом идёт мультсериал «Простоквашино» с новыми приключениями Дяди Фёдора, Матроскина и Шарика. По случаю 8 Марта в специальном праздничном эпизоде появится известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева и разведёт нешуточные страсти.

Народная сваха едва не уведёт завидного Почтальона Печкина у няни Маргариты Егоровны:

Но, цитируя саму актрису, разве можно такую женщину бросить? Ты её бросил — она отскочила. Как мячик. Два мячика…

Название серии «Деревенский романс» отсылает к известной роли Гузеевой в фильме «Жестокий романс». Это станет первым женским камео ситкома. «Симпсоны» отдыхают.

Анимационное «Простоквашино» выходит с 2018 года на Okko. Озвучивают героев Антон Табаков, Гарик Сукачёв, Павел Деревянко, Никита Волков и Иван Охлобыстин, как и в кино. Премьера эпизода — сегодня.

Постеры сериала «Простоквашино» Промо-арт сериала «Простоквашино»
Теги
ПростоквашиноПростоквашиноСарик АндреасянТрейлер
Комментарии (9)

