Лариса Гузеева появится в «Простоквашино», чтобы увести Печкина у няни

Пока «Простоквашино» Сарика Андреасяна окучивает кинотеатры, тихо своим чередом идёт мультсериал «Простоквашино» с новыми приключениями Дяди Фёдора, Матроскина и Шарика. По случаю 8 Марта в специальном праздничном эпизоде появится известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева и разведёт нешуточные страсти.
Народная сваха едва не уведёт завидного Почтальона Печкина у няни Маргариты Егоровны:
Но, цитируя саму актрису, разве можно такую женщину бросить? Ты её бросил — она отскочила. Как мячик. Два мячика…
Название серии «Деревенский романс» отсылает к известной роли Гузеевой в фильме «Жестокий романс». Это станет первым женским камео ситкома. «Симпсоны» отдыхают.
Анимационное «Простоквашино» выходит с 2018 года на Okko. Озвучивают героев Антон Табаков, Гарик Сукачёв, Павел Деревянко, Никита Волков и Иван Охлобыстин, как и в кино. Премьера эпизода — сегодня.
