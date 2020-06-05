Началась работа над перезапуском «Ну, погоди!»

Переживающий непростые времена «Союзмультфильм» обрёл второе дыхание, активно развивая своё полувековое наследие. Покуда продолжается работа над новыми сериями перезапуска мультсериала «Простоквашино», творческая команда компании не сидит на месте и продолжает творить. 1 июня директор студии анимации Борис Машковцев подтвердил в эфире «Говорит Москва», что следующим проектом станет идентичный по формуле современный «Ну, погоди!» — перезапуск 16-серийного мультсериала, выходившего с 1969 по 1986 годы. Оригинальный мультфильм о противостоянии позитивного Зайца и олицетворяющего пороки Волка понемногу развивали до 2006 года, увеличив количество серий до 20 штук. Однако, по всей видимости, пришла пора радикального обновления, хотим мы того или нет.

Как стало известно новостному паблику Mash, уже активно идёт кастинг озвучки Волка, и предполагаемым актёрам рассылают эскизы с будущим дизайном этого антигероя. Конечно, интернет новым видом Волка было не удивить, однако фантазия у людей разыгралась, и его стали сравнивать с Тони Монтаной из ремейка «Лица со шрамом», не забыв и про журналиста Юрия Дудя.

Пресс-секретарь студии прокомментировала все эти шуточки:

Эскиз не окончательный, это один из вариантов. Киностудия «Союзмультфильм» активно работает над визуальным решением нового мультсериала «Ну, погоди!». Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссёром Вячеславом Котёночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля. Так, в частности, на данный момент уже создано более 50 разных эскизов Волка. Работа над первыми сериями проекта продолжается. Марина Малыгина, в поиске

Предполагается, что первая партия обновленного «Ну, погоди!», активно использующего современные тренды и слэнг, порадует нас уже под конец лета или в начале сентября.