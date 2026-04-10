Звезда «Игры престолов» Лина Хиди сыграет в третьем сезоне хита Netflix «Уэнсдэй»

Третий сезон сериала «Уэнсдэй» уже в производстве, но актёрский состав хитового шоу Netflix продолжает пополняться. И, как сообщило издание Variety, в новом сезоне появятся приглашённые звёзды Лина Хиди («Игра престолов»), Эндрю Маккарти («Ординатор») и Джеймс Лэнс («Тед Лассо»).

Первый сезон «Уэнсдэй» вышел в 2022 году. Он собрал 252,1 млн просмотров и стал самым популярным англоязычным сериалом Netflix. Он также оказался вторым по популярности сериалом сервиса из всех, уступая только первому сезону корейского шоу «Игра в кальмара» с 265,2 млн просмотров.

Второй сезон вышел в двух частях в 2025 году. Он имеет 119,2 млн просмотров и на данный момент остаётся пятым по популярности англоязычным сериалом Netflix.

Одним из режиссёров и исполнительных продюсеров проекта является Тим Бёртон. Роль главной героини исполняет Дженна Ортега. Актриса также продюсирует сериал, начиная со второго сезона.

В продолжении сыграет и Ева Гринн. Она получила роль тёти Уэнсдэй, Офелии. А кроме основного сериала в разработке находился спин-офф про дядю Фестера в исполнении Фреда Армисена.