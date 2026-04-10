Сервис Wink показал новые кадры со съёмок сериала «Первая ракетка» с Полиной Гухман и Данилой Козловским

Этой весной в онлайн-кинотеатре Wink выйдет спортивная драма «Первая ракетка». Точной даты премьеры у сериала всё ещё нет, но зато на днях Wink опубликовал на официальной странице во «ВКонтакте» новые кадры со съёмок.

По сюжету молодая и одарённая теннисистка Катя вынуждена бросить профессиональный спорт. Притворяясь новичком, Катя ездит на частные корты в Москве и обыгрывает там состоятельных любителей на деньги. Одну из игр девушки наблюдает бывший профессиональный спортсмен Игорь. Он видит огромный потенциал в Кате и понимает, что она может стать его шансом вернуться в мир большого спорта.

Главные роли в «Первой ракетке» сыграли Полина Гухман («Алиса в Стране Чудес», «Комбинация», «Резервация») и Данила Козловский («Легенда № 17», «Тренер», «Викинги»). Также в актёрском составе Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов, Олег Чугунов и другие. Сериал срежисстровал Евгений Корчагин («ON и Она»).