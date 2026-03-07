 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», ИНН 1646019914, ID a-55664

Токен: F7NfYUJCUneTUxqhoTGz

   
Рэйф Файнс ненароком раскрыл нового Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру» Касса триллера «Горничная» преодолела отметку в 800 млн рублей в российском прокате Рецензия и отзывы на сериал «Молодой Шерлок» В Steam вышел симпатичный комедийно-фантастический квест Earth Must Die «Категорически нет». Киллиан Мёрфи не сыграет Волан-де-Морта в сериале про Гарри Поттера
• • •
 
5
КИНО
СЕРИАЛЫ
1 039

Икона стиля: Адам Болдуин встречает Натана Филлиона в шестом тизере «Светлячка»

15 марта Натан Филлион наконец избавит фанатов «Светлячка» от страданий — состоится анонс загадочного нового проекта. А пока Капитан Мэл продолжает ходить по домам своих друзей-контрабандистов. На этот раз его встречает Адам Болдуин.

Известно, что это не конвенция, подкаст или кроссовер, но что это на самом деле — никаких намёков, только обратный отсчёт тизерами. Осталось девять дней.

Филлион уже навестил Джину Торрес, Морену Баккарин, Шона Маэра, Саммер Глау и Джуэл Стэйт. На очереди Алан Тьюдик и, если повезёт, Джосс-Босс.

Культовый сериал Джосса Уидона был преждевременно закрыт телеканалом Fox в 2003 году, полнометражка Миссия «Серенити» кое-что прояснила, но тема не раскрыта.

Теги
АнонсыМиссия „Серенити“СветлячокНатан ФиллионАлан ТьюдикДжосс Уидон
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

17Капитан Тесные штаны добрался до Джуэл Стэйт. Ещё больше намёков на «Светлячка» 21Капитан Натан Филлион пришёл за Саммер Глау и продолжает собирать команду «Светлячка» 28Время пришло! Натан Филлион и другие актёры «Светлячка» выложили общее загадочное видео с намёком

Тоже интересно

12Истина. Справедливость. Какая нафиг разница: Милли Олкок на первом постере «Супергёрл» 12Триллер «Горничная» преодолел порог в 900 млн рублей в российском прокате 0Неделя кино на КГ — главные новости 2–8 февраля 14Аниме «Ванпанчмен» получит продолжение в 2027 году 0О нём не забыли: DC обещает показать Джокера с новой стороны в перезапущенном комиксе про Бэтмена

Далее на КГ

0
150-миллионные «Прыгуны» бодро начали скакать в американском прокате
 7
Генри Кавилл и Джейк Джилленхол на первых кадрах из нового фильма Гая Ричи «Вне закона»
 4
Netflix отправляет Криса Пайна выживать в горы, где буйствует йети
 1
Тренер Борода тоже скептически относится к четвёртому сезону сериала «Тед Лассо» (видео)
 2
Найден древнейший прототип несостоявшейся консоли Nintendo Play Station
 0
Рецензия и отзывы на сериал «Молодой Шерлок»
 4
Дин Джарин готов к бою на новом кадре из фильма «Мандалорец и Грогу»
 5
К сказке «Домовёнок Кузя 2» вышли новые постеры
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 715: «Хамнет», драматичный Джейсон Стэйтем, Paramount покупает Warner Bros., фильм про синдром Туретта
 3
Джейк Джилленхол укрепил союз с Amazon MGM спортивным фильмом от сценариста «Стражей Галактики»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Безумный фантастический замес режиссёра «Пиратов Карибского моря» в трейлере фильма «Удачи, веселья, не сдохни»
 
Не взлетевшая «Тёмная киновселенная» с Томом Крузом и Джонни Деппом может стать сериалом в духе «Дневников вампира»
 
Сериалы Представлен свежий кадр из четвёртого сезона сериала ужасов «Извне»
 
Сериалы Ко второму сезону фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» вышел специальный ролик
 
Неделя кино на КГ — главные новости 22–28 декабря
 
В соревновании голов на постере ужастика «Крик 7» побеждает Гоустфейс
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 715: «Хамнет», драматичный Джейсон Стэйтем, Paramount покупает Warner Bros., фильм про синдром Туретта
 
0ЕВА
 
 
4Телеовощи – 640: Инфляция юмора
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 619: Скачки на рыжухах
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 714: «Казнить нельзя помиловать», «28 лет спустя: Храм костей», продажа Warner Bros.
 
3ЕВА – 674: Ещё одна «Ева»
 
 
2Телеовощи – 639: Половое воспитание с пакетом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru