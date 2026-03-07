Икона стиля: Адам Болдуин встречает Натана Филлиона в шестом тизере «Светлячка»

15 марта Натан Филлион наконец избавит фанатов «Светлячка» от страданий — состоится анонс загадочного нового проекта. А пока Капитан Мэл продолжает ходить по домам своих друзей-контрабандистов. На этот раз его встречает Адам Болдуин.



Известно, что это не конвенция, подкаст или кроссовер, но что это на самом деле — никаких намёков, только обратный отсчёт тизерами. Осталось девять дней.

Филлион уже навестил Джину Торрес, Морену Баккарин, Шона Маэра, Саммер Глау и Джуэл Стэйт. На очереди Алан Тьюдик и, если повезёт, Джосс-Босс.

Культовый сериал Джосса Уидона был преждевременно закрыт телеканалом Fox в 2003 году, полнометражка Миссия «Серенити» кое-что прояснила, но тема не раскрыта.