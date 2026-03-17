Новые сериалы недели: «Неидеальные женщины» Кейт Мара, Керри Вашингтон и Элизабет Мосс

Премьера +

Apple TV+

Когда Нэнси уходит из жизни, она оставляет после себя двух лучших подруг, любящего мужа и дочь, а также тайного любовника, чью личность она скрывала до самой смерти. Нэнси была красива, богата и любима теми, кто её знал — со стороны её жизнь казалась идеальной. Но по мере того, как расследование её смерти заходит в тупик, а её подруги Элеонора и Мэри борются со своим горем, всплывают мрачные подробности, которые показывают, как мало они знали свою подругу, друг друга и, возможно, даже самих себя.

Apple снял свой ответ «Большой маленькой лжи» от HBO и «Идеальной паре» от Netflix. Впрочем, по количеству и уровню звёзд он как будто бы не дотягивает ни до последнего, ни, тем более, до первого. В главных ролях здесь Кейт Мара, Керри Вашингтон, Элизабет Мосс и Юэль Киннаман. Можете сами догадаться, кто в итоге окажется главным злодеем.