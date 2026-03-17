Новые сериалы недели: «Неидеальные женщины» Кейт Мара, Керри Вашингтон и Элизабет Мосс

Среда, 18 марта
В ролях Элизабет Мосс, Керри Вашингтон
Когда Нэнси уходит из жизни, она оставляет после себя двух лучших подруг, любящего мужа и дочь, а также тайного любовника, чью личность она скрывала до самой смерти. Нэнси была красива, богата и любима теми, кто её знал — со стороны её жизнь казалась идеальной. Но по мере того, как расследование её смерти заходит в тупик, а её подруги Элеонора и Мэри борются со своим горем, всплывают мрачные подробности, которые показывают, как мало они знали свою подругу, друг друга и, возможно, даже самих себя.
Apple снял свой ответ «Большой маленькой лжи» от HBO и «Идеальной паре» от Netflix. Впрочем, по количеству и уровню звёзд он как будто бы не дотягивает ни до последнего, ни, тем более, до первого. В главных ролях здесь Кейт Мара, Керри Вашингтон, Элизабет Мосс и Юэль Киннаман. Можете сами догадаться, кто в итоге окажется главным злодеем.
мультфильм, семейный, фантастика
В ролях Стивен Ян, Дж. К. Симмонс, Сандра О, Сет Роген, Гиллиан Джейкобс, Эндрю Рэннелс
Создатель Роберт Киркман, Райан Оттли, Кори Уокер
Анимационный сериал для взрослых по событиям из вселенной Image Comics рассказывает о Марке Грэйсоне — обычном подростке и сыне величайшего супергероя на планете Омни-мена. Однако отпраздновав своё 17-летие, Марк и сам обретает сверхспособности, попутно выясняя, что наследие отца может оказаться не таким уж героическим, как принято считать.
Воскресенье, 22 марта
В ролях Сэм Клафлин, Джереми Айронс, Michele Riondino, Ана Жирардо, Lino Guanciale, Поппи Корби-Туч
Будущее Эдмона Дантеса выглядит радужно: он только что стал капитаном корабля и готовится жениться на любви всей своей жизни, красавице Мерседес. Однако он даже не подозревает, что у него есть враги, которые из зависти собираются устроить против него заговор. Эдмона несправедливо обвиняют в бонапартизме и отправляют в тюрьму замка Иф без суда и следствия.
После десяти лет в заключении Эдмон теряет всякие надежды на спасение, однако внезапно встречает другого заключённого — аббата Фариа, который много лет рыл тоннель для побега, но по ошибке попал в камеру Дантеса. Новый товарищ рассказывает Эдмону о сокровищах, которые находятся за пределами замка, но вскоре умирает, и побег Дантес совершает в одиночку. Теперь он — загадочный граф Монте-Кристо, который намерен отомстить тем, кто разрушил его жизнь.
Бессмертное произведение Александра Дюма всё никак не даёт покоя киноделам. Эта версия примечательна разве что Сэмом Клафлином в главной роли. Сериал давным-давно вышел по миру, а сейчас состоится его премьера в Штатах.
