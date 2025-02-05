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Марк Стронг получил роль в адаптации киберпанкового романа «Нейромант»

Источник: 20th Century Fox

Сайт Variety поделился новыми подробностями предстоящей экранизации «Нейроманта» — киберпанкового романа от писателя-фантаста Уильяма Гибсона. Роль в адаптации получил Марк Стронг («Шерлок Холмс», «Kingsman: Секретная служба»). Персонаж, роль которого он сыграет, это Армитидж.

До Стронга роли в сериале получили Каллум Тёрнер («Властелины воздуха», «Фантастические твари») и Бриана Миддлтон.

Тёрнер перевоплотится в потрёпанного жизнью суперхакера Кейса, ввергнутого в паутину цифрового шпионажа и преступлений особо крупных масштабов и последствий. Ассистировать ему в рискованных приключениях будет смертоносная напарница Молли в исполнении Миддлтон.

Сериал готовится для стриминговой платформы Apple TV+. В экранизации заявлено 10 серий. Шоураннером проекта стал Грэм Роланд («Джек Райан»). Производством сериала занимаются Skydance Television, Anonymous Content и Apple Studios.

Ранее Тимоти Олифант пополнил актёрский состав сериала по роману Lucky, а Кейт Мара получила роль в экранизации романа «Неидеальные женщины».

Теги
Нейромант
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