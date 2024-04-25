Главного героя «Нейроманта» сыграет Каллум Тёрнер

Многосерийная экранизация «Нейроманта» — канона киберпанка от писателя-фантаста Уильяма Гибсона — обзавелась исполнителем титульной роли. Главного героя в сериале для стриминговой платформы Apple TV+ сыграет Каллум Тёрнер («Властелины воздуха», «Фантастические твари»).

Тёрнер перевоплотится в потрёпанного жизнью суперхакера Кейса, ввергнутого в паутину цифрового шпионажа и преступлений особо крупных масштабов и последствий. Ассистировать ему в его рискованных приключениях будет смертоносная напарница Молли.

За 10-серийный проект отвечают шоураннер Грэм Роланд («Джек Райан») и режиссёр первого эпизода Джастин Диллард («Чужак»). Производством займутся Skydance Television, Anonymous Content и Apple Studios.