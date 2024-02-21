С инопланетными вторженцами ещё не покончено. Стриминговый сервис Apple TV+ продлил фантастическую драму «Вторжение» на третий сезон. Очевидно, разглядел в проекте какой-никакой глубоко скрытый потенциал — и в плане сюжетного развития, и в плане рейтингов.

Авторы обещают наращивать масштаб событий и повышать ставки. Неужто пришельцы обнаружат, что на планете Земля есть территории за границами CШA, Beликoбpитaнии, Aфpики и Япoнии?

За фантастическую драму об инопланетных агрессорах и семейных отношениях отвечают Caймoн Kинбepг (кинocepия «Люди Икc») и Дэвид Beйл («Oxoтники»). В основном актёрском составе значатся Шaмиp Aндepcoн, Гoльшифтe Фapaxaни, Фиpac Haccap, Cиopи Kyцyнa и другие.

Не так давно потоковый сервис оформил продолжение ещё одному своему проекту — продлил на второй сезон психологический триллер «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой.