Первый взгляд на Джейка Джилленхола в драме «Презумпция невиновности»

Среди летних премьер стриминговой платформы Apple TV+ затесалась юридическая драма с Джейком Джилленхолом в главной роли. И благодаря первым промо-кадрам (и сборному трейлеру) уже можно оценить потенциал восьмисерийного мини-сериала «Презумпция невиновности». Первый эпизод зрители увидят 14 июня.

Адаптация Дэвида Э. Келли («Большая маленькая ложь») одноимённого романа Скотта Туроу расскажет о том, как главный заместитель прокурора в исполнении Джилленхола становится главным подозреваемым в убийстве коллеги, с которой у него когда-то была интрижка. Столкнувшись с последствиями своих поступков, герою предстоит сделать всё, чтобы сохранить разваливающийся брак и доказать свою невиновность.

И пара сцен имеется в сборном трейлере: