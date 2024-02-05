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Первый взгляд на Джейка Джилленхола в драме «Презумпция невиновности»

Среди летних премьер стриминговой платформы Apple TV+ затесалась юридическая драма с Джейком Джилленхолом в главной роли. И благодаря первым промо-кадрам (и сборному трейлеру) уже можно оценить потенциал восьмисерийного мини-сериала «Презумпция невиновности». Первый эпизод зрители увидят 14 июня.

Адаптация Дэвида Э. Келли («Большая маленькая ложь») одноимённого романа Скотта Туроу расскажет о том, как главный заместитель прокурора в исполнении Джилленхола становится главным подозреваемым в убийстве коллеги, с которой у него когда-то была интрижка. Столкнувшись с последствиями своих поступков, герою предстоит сделать всё, чтобы сохранить разваливающийся брак и доказать свою невиновность.

Кадры из сериала «Презумпция невиновности» Кадры из сериала «Презумпция невиновности»

И пара сцен имеется в сборном трейлере:

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ГалереяПрезумпция невиновности
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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