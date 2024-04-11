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299

«„Монарх“: Наследие монстров» получил второй сезон

Источник: Apple TV+

Многосерийное дополнение к знаменитой монструозной вселенной Годзиллы и Конга продолжит обогащать франчайз. Стриминговый сервис Apple TV+ и студия Legendary договорились продлить на второй сезон драматический эпик «„Монарх“: Наследие монстров» с Куртом Расселлом, Уайаттом Расселом и Анной Саваи.

И это не всё. У сериала появятся многочисленные спин-оффы, о которых, впрочем, пока ничего не рассказывают. Но экранный успех историй о гигантских монстрах и контактирующих с ними представителях человечества явно настраивает создателей на расширение вселенной франчайза.

Когда стоит ожидать возвращения сериала, повествующего о деятельности секретной организации «Монарх», пока не сообщают.

Теги
„Монарх“: Наследие монстров
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