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Третьему сезону «Основания» укоротили бюджет

Источник: Apple TV+

Из-за разгоревшейся в прошлом году голливудской забастовки вместе с остальными проектами съёмки прервал и фантастический эпик «Основание» — отсняв около половины третьего сезона, съёмочная группа разбрелась по домам. Вернуться к работе планировали в феврале, но тут возникли проблемы с бюджетом, наверняка вызванные столь долгим простоем. И лишь на днях их удалось утрясти, о чём поведал портал Deadline.

Близкие к производству источники сообщают, что вопросы с бюджетом урегулировали, урезав финансирование досъёмок третьего сезона. Эффективные студийные менеджеры наверняка знают, что делают.

Возможно, следствием этого стали кое-какие кадровые перестановки — один из создателей проекта, а также его шоураннер и исполнительный продюсер Дэвид С. Гойер больше не числится режиссёром оставшихся эпизодов третьего сезона. Ну а производственный процесс возобновится 6 марта. Снимают в Чехии (Прага) и Польше.

Официально стриминг Apple TV+ продлил фантастический эпик по романам Айзека Азимова с Ли Пейсом и Джаредом Харрисом в конце прошло года.

Теги
Основание
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