Император Ли Пейс вернётся — «Основание» по Айзеку Азимову продлено на третий сезон

Давно ходившие слухи и инсайды наконец-то материализовались в официальный анонс. Стриминговый сервис Apple TV+ продлил фантастическую эпопею о голом императоре на третий сезон. «Основание» по вселенной книг Айзека Азимова ждёт продолжение. Дэвид С. Гойер («Человек из стали») остаётся на посту шоураннера проекта, а Ли Пейс и Джаред Харрис вернутся к своим ролям в сюжете.

Многосерийный научно-фантастический эпик повествует o кoмaндe изгoeв-eдинoмышлeникoв, нa чьи плeчи лeглa вeликaя миccия пo cпaceнию чeлoвeчecтвa и вoзpoждeнию цивилизaции в эпoxy paзpyшeния Гaлaктичecкoй Импepии. В третьем сезоне Гойер и компания обещают полноценно представить Мула, Бейту, Торана, Эблинга и других персонажей, известных зрителям по книгам Азимова.

Наряду с Гойером исполнительными продюсерами сериала значатся Алекс Грэйвс, Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Билл Бост и Робин Азимов. За производственный процесс, как и прежде, отвечает Skydance Television.