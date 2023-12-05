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Император Ли Пейс вернётся — «Основание» по Айзеку Азимову продлено на третий сезон

Источник: Apple TV+

Давно ходившие слухи и инсайды наконец-то материализовались в официальный анонс. Стриминговый сервис Apple TV+ продлил фантастическую эпопею о голом императоре на третий сезон. «Основание» по вселенной книг Айзека Азимова ждёт продолжение. Дэвид С. Гойер («Человек из стали») остаётся на посту шоураннера проекта, а Ли Пейс и Джаред Харрис вернутся к своим ролям в сюжете.

Многосерийный научно-фантастический эпик повествует o кoмaндe изгoeв-eдинoмышлeникoв, нa чьи плeчи лeглa вeликaя миccия пo cпaceнию чeлoвeчecтвa и вoзpoждeнию цивилизaции в эпoxy paзpyшeния Гaлaктичecкoй Импepии. В третьем сезоне Гойер и компания обещают полноценно представить Мула, Бейту, Торана, Эблинга и других персонажей, известных зрителям по книгам Азимова.

Наряду с Гойером исполнительными продюсерами сериала значатся Алекс Грэйвс, Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Билл Бост и Робин Азимов. За производственный процесс, как и прежде, отвечает Skydance Television.

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Источник фотографий: Depositphotos

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