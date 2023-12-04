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Королевское семейство на финальном постере «Короны»

Королева Елизавета II и её ближайшее окружение собрались в одном месте — на финальном постере заключительного сезона многосерийной драмы «Корона». Первая половина шестого сезона, где осветили трагическую гибель принцессы Дианы, вышла на цифровой платформе в ноябре. Вторая половина, где сосредоточатся на романе её старшего сына принца Уильяма, выйдет на экраны 14 декабря.

Постеры сериала «Корона»

В заключительных эпизодах проекта Питера Моргана основных персонажей сыграли Имелда Стонтон, Джoнaтaн Пpaйc, Элизабет Дебики, Доминик Уэст, Оливия Уильямс, Лecли Mэнвилл, Эд Маквей и Мэг Беллами.

Теги
ГалереяКорона
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Источник фотографий: Depositphotos

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