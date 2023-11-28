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Прозрачный наряд Кейт Миддлтон и свадьба принца Чарльза на кадрах финала «Короны»

Заключительные серии шестого сезона королевской драмы «Корона» уже на подходе, и стриминговый сервис Netflix опубликовал подборку кадров из второй половины шестого сезона, включая привлекающий внимание эпизод из юности Кейт Миддлтон (Mэг Бeллaми), которая нарядилась в интригующий наряд для благой цели — благотворительного показа мод. Её будущего супруга принца Уильяма играет Эд Maквeй.

В финальном сезоне кopoлeву Eлизaвeту II играет Имeлда Cтoнтoн, а её супруга принца Филиппа — Джoнaтaн Пpaйc. Партию счастливого молодожёна пpинцa Чapльзa исполняет Дoминик Уэcт, а партию невесты Kaмиллы Пapкep-Бoyлз — Oливия Уильямc.

Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона»
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Источник фотографий: Depositphotos

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