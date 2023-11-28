Совсем не добрый парень — сегодня Чаки ворвётся в Dead by Daylight

Вечером начнётся маленькая резня. Знаменитая кукла-убийца из фильма «Детские игры» станет новым маньяком для асинхронного мультиплеера Dead by Daylight. В игре это будет первый персонаж-убийца с камерой от третьего лица.

Все способности и недостатки куклы:

Выжившие могут всегда видеть следы Чаки на земле и определять с какой стороны на них готовится нападение.

Режим Хиди-Хо . На 14 секунд Чаки убирает радиус террора и оставляет фальшивые следы. В этом режиме Чаки может бить заряженной атакой, а также быстро перелезать через препятствия и палетки.

. На 14 секунд Чаки убирает радиус террора и оставляет фальшивые следы. В этом режиме Чаки может бить заряженной атакой, а также быстро перелезать через препятствия и палетки. Порча: Игра на двоих . После многократного ослепления убийцы на карте появляется проклятый тотем, и пока он действует любое ослепление «возвращается» обратно выжившему. Перк можно отдавать другим убийцам при прокачке Чаки.

. После многократного ослепления убийцы на карте появляется проклятый тотем, и пока он действует любое ослепление «возвращается» обратно выжившему. Перк можно отдавать другим убийцам при прокачке Чаки. Друзья до конца . Убийца видит объект своей одержимости, когда бьёт любого другого выжившего. Если убийца бьёт объект своей одержимости, то случайный выживший издаёт крик и становится этим объектом. Перк можно отдавать другим убийцам при прокачке Чаки.

. Убийца видит объект своей одержимости, когда бьёт любого другого выжившего. Если убийца бьёт объект своей одержимости, то случайный выживший издаёт крик и становится этим объектом. Перк можно отдавать другим убийцам при прокачке Чаки. Батарейки в комплекте. Рядом с заведённым генератором убийца ускоряется и некоторое сохраняет свою большую скорость после этого. Перк можно отдавать другим убийцам при прокачке Чаки.

Стартовые скины для Чаки:

Классический («Детские игры 2» и почти все сиквелы. На первый фильм у авторов игры нет прав).

Поврежденный («Невеста Чаки»).

Тиффани («Невеста Чаки»). В этом виде убийца получает уникальные озвучку, анимации и добивание.

Кстати об озвучке. Брэд Дуриф и Дженнифер Тилли на борту. Оценить многообразие угроз и матюков первого можно в ролике ниже: