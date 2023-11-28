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В сериале «Чужой» снимется Тимоти Олифант

Источник: FX

В многосерийном проекте по культовому франчайзу «Чужой» замечательное пополнение актёрского состава. По информации портала Deadline, в сериал Ноя Хоули вписался Тимоти Олифант. Актёр, к слову, уже работал с шоураннером — снялся в четвёртом сезоне его криминальной антологии «Фарго».

Инсайдеры издания докладывают, что Олифант сыграет синтетика Кирша, который выступит ментором и тренером главной героини Венди, которую играет Сидни Чендлер. Венди — гибрид, метачеловек. У неё мозг и сознание ребёнка в теле взрослого человека.

Напомним, что сoбытия мнoгocepийнoгo пpиквeлa Хоули paзвopaчивaютcя нa Зeмлe в кoнцe XXI вeкa. Пpoeкт в чиcлe пpoчиx пpoдюcиpyeт зaчинaтeль фpaнчaйзa Pидли Cкoтт.

Проект, чьё активное производство пострадало из-за приснопамятных забастовок, вернётся на съёмочную площадку ориентировочно в январе.

Теги
Чужой
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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