В сериале «Чужой» снимется Тимоти Олифант

В многосерийном проекте по культовому франчайзу «Чужой» замечательное пополнение актёрского состава. По информации портала Deadline, в сериал Ноя Хоули вписался Тимоти Олифант. Актёр, к слову, уже работал с шоураннером — снялся в четвёртом сезоне его криминальной антологии «Фарго».

Инсайдеры издания докладывают, что Олифант сыграет синтетика Кирша, который выступит ментором и тренером главной героини Венди, которую играет Сидни Чендлер. Венди — гибрид, метачеловек. У неё мозг и сознание ребёнка в теле взрослого человека.

Напомним, что сoбытия мнoгocepийнoгo пpиквeлa Хоули paзвopaчивaютcя нa Зeмлe в кoнцe XXI вeкa. Пpoeкт в чиcлe пpoчиx пpoдюcиpyeт зaчинaтeль фpaнчaйзa Pидли Cкoтт.

Проект, чьё активное производство пострадало из-за приснопамятных забастовок, вернётся на съёмочную площадку ориентировочно в январе.