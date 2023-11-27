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345

Второй сезон «Что если?» от Marvel порадует зрителей графиком выхода серий

Источник: Disney+

Студия Marvel решила порадовать своих зрителей хотя бы к концу года. В сети появился график выхода эпизодов второго сезона анимационной антологии «Что если?» о неканоничных сюжетах MCU, разворачивающихся в разных кармашках безбрежной Мультивселенной.

Фантастический экшен, где полным-полно персонажей, полюбившихся зрителям в Саге Бесконечности, возвращается к зрителям на зимние праздники и не собирается держать их на голодном еженедельном пайке. Зачем, если можно выпускать серии ежедневно!

Да, именно так. Девятисерийный второй сезон мультсериала стартует 22 декабря, а завершится 30 декабря. Зрители будут получать по серии в день, и даже Рождество не станет исключением.

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Источник фотографий: Depositphotos

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