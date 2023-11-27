Колдунья Кэтрин Хан в первом ролике к «Агате: Дневникам Даркхолда»

Регулярно меняющий названия колдунский спин-офф «ВандаВижна» обзавёлся первым видеороликом, знакомящим зрителей с закулисьем «Агаты: Дневников Даркхолда». Главную роль в мини-сериале играет Кэтрин Хан, которая снова воплощает на экране злодейку со сверхвозможностями Агату.

О создании марвеловского проекта для стриминговой платформы Disney+ рассказывают и остальные женщины, включая шоураннера и главу сценарной комнаты Жак Шаффер.

Точной даты выхода у фэнтези-истории пока нет, но если в планах руководства Marvel Studios ничего не изменится, то премьера сериала состоится осенью 2024 года.