Сашир Замата сыграет в «Агате: Ковене хаоса» чародейку

Блэквошинг, зарекомендовавший себя как неотъемлемый элемент успешного успеха, обязательно поспособствует популярности ещё одного многосерийного проекта Marvel — «Агаты: Ковена хаоса» для стримингового сервиса Disney+. Выяснилось, что за роль отошла некогда записавшейся в сериал Сашир Замате. Она сыграет чародейку Дженнифер Кейл.

Если взглянуть на официальные изображения в комиксах Marvel, нельзя отделаться от мысли, как же удачно подобрана кандидатка на роль. В первоисточнике — скучная, невзрачная блондинка, которых на экране и так пруд пруди.

В спин-оффе экспериментального «ВандаВижна» зрители вновь встретятся с ведьмой Агатой Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан. Также в сериале снимаются Эмма Колфилд, Oбpи Плaзa, Джo Лoк