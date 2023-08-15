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СЕРИАЛЫ
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Сашир Замата сыграет в «Агате: Ковене хаоса» чародейку

Источник: Lionsgate Home Entertainment / Marvel

Блэквошинг, зарекомендовавший себя как неотъемлемый элемент успешного успеха, обязательно поспособствует популярности ещё одного многосерийного проекта Marvel — «Агаты: Ковена хаоса» для стримингового сервиса Disney+. Выяснилось, что за роль отошла некогда записавшейся в сериал Сашир Замате. Она сыграет чародейку Дженнифер Кейл.

Если взглянуть на официальные изображения в комиксах Marvel, нельзя отделаться от мысли, как же удачно подобрана кандидатка на роль. В первоисточнике — скучная, невзрачная блондинка, которых на экране и так пруд пруди.

В спин-оффе экспериментального «ВандаВижна» зрители вновь встретятся с ведьмой Агатой Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан. Также в сериале снимаются Эмма Колфилд, Oбpи Плaзa, Джo Лoк

Теги
Агата: Ковен хаоса
Комментарии (2)

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