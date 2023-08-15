Как создавалась «Асока» — Дэйв Филони и Джон Фавро рассказывают о наследии «Звёздных войн»

Все главные действующие лица собрались в одном ролике, дабы поведать историю Асоки Тано — главной героини многосерийной августовской премьеры на стриминговом сервисе Disney+. Ролик о создании сольного сериала «Асока» стал результатом долгого пути персонажа от обсуждений Дэйва Филони и Джорджа Лукаса до утверждения на роль Розарио Доусон и дальше — до съёмок спин-оффа «Мандалорца».
Своими мыслями о проекте среди прочих делятся отвечающий за стриминговую вселенную «Звёздных войн» Джон Фавро и нынешняя глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
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