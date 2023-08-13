Энакин Скайуокер возвращается в свежем тизере «Асоки»

Ну вот наконец-то сериал об Асоке (Розарио Доусон) и помянул добрым словом одного из важнейших людей в её жизни — её учителя Энакина Скайуокера (Хейден Кристенсен). Свежий промо-ролик «Асоки» особенно хорош благодаря музыкальному сопровождению — в нём звучит тема Силы, одна из самых мощных в музыкальном ряде франчайза «Звёздные войны». Тизер получи аналогичное название — «Сила».

До премьеры мини-сериала Дэйва Филони остаётся всего десять дней. Премьера приключенческого боевика на стриминговом сервисе Disney+ состоится 23 августа.