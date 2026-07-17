Сериалу по игре God of War потребуется новый Кратос после травмы Райана Хёрста на съёмках

Невесёлые новости со съёмок сериала по мотивам игры God of War — создатели ищут нового актёра на роль Кратоса — самого что ни на есть центрального персонажа фэнтезийной экшен-драмы.

Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios приняли такое решение вследствие того, что Райан Хёрст — утверждённый на роль в самом начале производства актёр — получил травму на съёмках в конце июня.

Назначение Хёрста на роль Кратоса пришлось по душе большинству поклонников. Сам актёр тоже не сидел без дела и занимался тяжёлыми тренировками в зале, чтобы как можно лучше соответствовать образу видеоигрового воина-спартанца, убившего весь пантеон греческих богов.

Но при исполнении трюка на съёмках он порвал бицепс. После инцидента съёмки остановились.

Сейчас актёр восстанавливается после операции. Проблема в том, что после такой травмы восстановление занимает от четырёх до шести месяцев. Около года понадобится для полного возвращения в форму. Учитывая, что роль требует серьёзных физических усилий, Хёрст вряд ли смог бы вернуться к съёмкам в безопасном для себя состоянии раньше 2027 года.

Увы, такую паузу производство сериала позволить себе не может.

Съёмки планируют возобновить в середине октября — уже с новым Кратосом. Как говорят, шоураннер Рональд Д. Мур успел снять четыре эпизода, которые придётся полностью переделать с участием нового исполнителя.

Amazon MGM с самого начала дала заказ на два сезона.