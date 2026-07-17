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В Netflix не стесняются использовать искусственный интеллект — в этом году ИИ задействовали около 300 проектов

Источник: Netflix

Стриминговый сервис Netflix бодро идёт в ногу со временем. Индустриальный гигант во всеуслышанье признал очевидное: при создании контента авторы стриминга используют генеративный искусственный интеллект. Хотя отдельные наблюдательные зрители могли предположить, что это и так видно по качеству сценариев на данной платформе, но на самом деле представители компании отметили, что новые технологии задействованы на каждом производственном этапе — от создания концепции и предварительной визуализации до полноценного релиза. По скромным подсчётам библиотеку сервиса только в этом году пополнило около 300 проектов, при создании которых был задействован ИИ.

Официальное заявление компании гласит, что при создании контента авторы всё чаще используют актуальные инструменты, позволяющие пилить более качественный контент (по мнению самих авторов) при меньших затратах времени и сил (и финансов), чем при использовании традиционных методов. Из заявления следует, что в отдельных случаях производство идёт в два раза быстрее при стоимости вдвое ниже.

Всё это позитивно сказывается на выручке — во втором квартале оная составила $ 12,56 млрд, увеличившись на 13,4 % в годовом исчислении, с чистой прибылью в $ 3,4 млрд. Так что как бы там кто не вопил об угрозе со стороны искусственного интеллекта и прочих нейросетей, дядя доллар сказал своё веское слово.

Но чтобы смягчить пилюлю горькой истины для тонких и ранимых натур, со-генеральный директор Netflix Тед Сарандос сделал отдельное заявление:

Мы считаем, что нужны великие художники, чтобы сделать что-то великое, и искусственный интеллект этого не меняет. Фильмы снимают люди, которые снимают фильмы. ИИ предоставляет им лучшие инструменты, чтобы сделать продукт ещё лучше.

ChatGPT Тед Сарандос успокаивает ретроградов.

В общем, «будущее наступило, старик». Можно спокойно сесть на лавочке, щуриться на солнышко и задаваться риторическим вопросом: «Зачем нужны десять сценаристов, которые за десять месяцев напишут десять плохих сценариев, если ChatGPT сделает то же самое за десять минут?»

Теги
Netflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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