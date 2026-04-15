Джоуи из «Друзей» возвращается в сериалы: он сыграет старого полицейского, который делает всё, чтобы уволиться

Источник: Momodu Mansaray / Getty Images

Полицейские процедуралы всё ещё пользуются популярностью на эфирных каналах — например, тот же «Новичок» с Нэйтаном Филлионом. Каналу CBS тоже хочется привлечь эту аудиторию, тем более что исполнитель главной роли уже найденМэтт ЛеБлан. Джоуи из «Друзей» собственной персоной. Много лет прошло с тех пор, как актёр работал на телевидении — в ситкоме «Всё схвачено», который завершился в 2020 году.

Сериал называется Flint. Создателем проекта стал Эван Кац — шоураннер культового сериала «24 часа».

По сюжету главный герой — выгоревший детектив полиции Лос-Анджелеса, который с нетерпением ждёт выхода на пенсию, но городские власти продлевают его службу ещё на пять лет. Единственный выход — добиться увольнения, поэтому он начинает нарушать правила и не подчиняться приказам, от чего становится ещё более эффективным копом.

Если проект получит зелёный свет, у сериала будет продуманная сюжетная линия с интересными персонажами и выразительной атмосферой.

Премьера возможна в сезоне 2027–2028 годов.

В разработке участвует компания Джерри Брукхаймера.

