Сериал ужасов «Извне» со звездой «Остаться в живых» закончится пятым сезоном

Уже через несколько дней на MGM+ начнёт выходить четвёртый сезон сериала ужасов «Извне». Он стартует 19 апреля и точно не станет для сериала последним. «Извне» заранее продлили на пятый сезон, о чём сообщили СМИ. И вот он-то и станет для сериала последним.

Съёмки завершающей части «Извне» предположительно начнутся летом. А выйдет финал в 2027 году.

В своём сообщении о начале производства пятого сезона создатели «Извне» заявили, что у них будет возможность довести историю до конца. По их словам, это значит, что будут даны ответы на вопросы, ответы будут подвергнуты сомнению, и, конечно же, между этими событиями будет поток слёз и ужасов.

Над «Извне» работают исполнительные продюсеры сериала «Остаться в живых». А звезда этого хита прошлых лет Гарольд Перрино играет в хорроре одну из главных ролей.

«Извне» рассказывает про затерянный в лесу странный городок. Это загадочное место пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути, ведь покинуть поселение буквально невозможно. Днём жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят к горожанам, как только скрывается солнце.