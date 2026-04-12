СЕРИАЛЫ
326

Звезда «Пацанов» Джек Куэйд намекнул на скорый выход третьего сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом»

Источник: Adult Swim

Актёр Джек Куэйд дал интервью порталу Collider к премьере пятого сезона сериала «Пацаны». В интервью у актёра спросили и о другом супергеройском проекте с его участием — мультсериале «Мои приключения с Суперменом». Два года назад состоялся анонс третьего сезона анимационного шоу, про который с тех про почти не было новостей. Но Куэйд подтвердил Collider, что работа над продолжением ведётся.

Актёр рассказал, что недавно записывал новые реплики для мультсериала, в котором он озвучивает Супермена. Он также заявил, что третий сезон, возможно, его самый любимый и, возможно, самый смешной в шоу. Точной даты возвращения «Моих приключений с Суперменом» Куэйд не знает, но, по его словам, фанатам шоу совсем скоро будет чего ждать с нетерпением.

Первый сезон мультсериала выходил с июля по сентябрь 2023 года на Adult Swim и HBO Max. Второй показывали с мая по июля 2024-го. В сезонах по 10 эпизодов. Над анимацией проекта работает Studio Mir («DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка», «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона»).

В мультсериале молодой Кларк Кент, яркая и целеустремленная Лоис Лейн и их лучший друг Джимми Олсен начинают узнавать, кто они такие и чего могут достичь вместе, работая в команде журналистов Daily Planet. Параллельно с этим Кларк защищает мир как супергерой Супермен.

В разработке также находится спин-офф «Мои приключения с Зелёным фонарём». Его главной героиней будет старшеклассница Джессика Круз, чья жизнь перевернулась, когда с неба упало кольцо силы Зелёного фонаря и выбрало девушку в качестве своего носителя. Всё стало ещё хуже, когда на Землю прибыли древние инопланетные враги Фонарей.

Теги
Мои приключения с СуперменомДжек КуэйдHBO Max
Комментарии

