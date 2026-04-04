13
СЕРИАЛЫ
2 523

Защитники, общий сбор! В третьем сезоне «Сорвиголовы: Рождённого заново» вернутся Люк Кейдж и Железный кулак

Источник: Netflix

Пока на стриминговом сервисе Disney+ продолжает выходить второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново», в Нью-Йорке идут съёмки третьего сезона мрачного супергеройского шоу. И, как оказалось, в нём появится вся команда уличных супергероев из сериалов Marvel и Netflix «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный кулак» и «Защитники». Издание TheWrap опубликовало фотографии со съёмок, на которых запечатлены Майк Колтер, Финн Джонс и Кристен Риттер.

Во втором сезоне Сорвиголова стал частью сопротивления, выступающего против Кингпина, занимающего пост мэра Нью-Йорка. Борца с преступностью Мэтта Мёрдока по-прежнему играет Чарли Кокс. Также в этом сезоне вернулась Джессика Джонс, которая, как уже известно, появится и в продолжении шоу.

Второй сезон должен завершить сюжетную арку мэра Уилсона Фиска. Тогда как в третьем, по словам Чарли Кокса, случится некий важный и смелый сюжетный поворот, который серьёзно изменит жизнь Сорвиголовы.

Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»
Комментарии (13)

