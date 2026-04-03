Мультсериалу «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней» гарантирован второй сезон

Похоже, в компании Lucasfilm верят в анимационный сериал «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней». Потому что незадолго до премьеры его поспешили продлить на второй сезон. Продолжение анонсировал новый президент Lucasfilm Дэйв Филони, о чём сообщил сайт «Звёздных войн». Филони также является создателем и исполнительным продюсером мультсериала.

В центре сюжета шоу злодей из фильма «Звёздные войны: Скрытая угроза» и мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». Действие его сольника развернётся после событий финального сезона «Войн клонов». В новом шоу Мол пытается восстановить свой преступный синдикат на планете, не тронутой Империей. Актёр Сэм Уитвер вернулся к озвучке злодея.

Мультсериал стартует 6 апреля на стриминговом сервисе Disney+. Первый сезон включает 10 эпизодов. Они будут выходить по два в неделю до Дня «Звёздных войн», который отмечают 4 мая. А когда-то после этого путешествие Мола продолжится во втором сезоне.