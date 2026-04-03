СЕРИАЛЫ
2 426

Мультсериалу «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней» гарантирован второй сезон

Источник: Lucasfilm

Похоже, в компании Lucasfilm верят в анимационный сериал «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней». Потому что незадолго до премьеры его поспешили продлить на второй сезон. Продолжение анонсировал новый президент Lucasfilm Дэйв Филони, о чём сообщил сайт «Звёздных войн». Филони также является создателем и исполнительным продюсером мультсериала.

В центре сюжета шоу злодей из фильма «Звёздные войны: Скрытая угроза» и мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». Действие его сольника развернётся после событий финального сезона «Войн клонов». В новом шоу Мол пытается восстановить свой преступный синдикат на планете, не тронутой Империей. Актёр Сэм Уитвер вернулся к озвучке злодея.

Мультсериал стартует 6 апреля на стриминговом сервисе Disney+. Первый сезон включает 10 эпизодов. Они будут выходить по два в неделю до Дня «Звёздных войн», который отмечают 4 мая. А когда-то после этого путешествие Мола продолжится во втором сезоне.

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

