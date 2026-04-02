Через пару дней HBO Max покажет, где нашёл своего «Гарри Поттера» в документальном фильме Finding Harry: The Craft Behind the Magic

Не успел отгреметь первый тизер сериала «Гарри Поттер», а HBO Max уже анонсирует документальный фильм Finding Harry: The Craft Behind the Magic. Обещают эксклюзивный взгляд за кулисы сериала глазами ключевых актёров и мастеров, которые создают Волшебный мир в эпическом масштабе и с чрезвычайной тщательностью.

Фильм выходит 5 апреля. Закадровый текст читает Ник Фрост — исполнитель роли Рубеуса Хагрида. В документалке вы услышите восторженные мнения Джона Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактир (проф. М. Макгонагалл) и Паапы Эссьеду (Северус Снейп).

Джоан Роулинг выступает исполнительным продюсером новой экранизации своих книг про мальчика-волшебника. Её роль сводится к восхищению кастом, сценарием и трейлерами, а также к одобрению неканоничных правок, вносимых сценаристами в сюжет.

Сейчас в производстве первый сезон — «Гарри Поттер и философский камень», работа над вторым по «Тайной комнате» уже начата. Композитором нанят Ханс Циммер. Премьера первого сезона — в это Рождество.