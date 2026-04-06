9
СЕРИАЛЫ
1 075

Магия кино: спецэпизод о создании сериала «Гарри Поттер» вышел на HBO Max

Источник: HBO Max

5 апреля на HBO Max вышел документальный спецпизод о съёмках сериала «Гарри Поттер»«В поисках Гарри: Мастерство, стоящее за магией» (Finding Harry: The Craft Behind the Magic). И в нём показали кучу всего: интервью с актёрами Джоном Литгоу (Дамблдор), Джанет Мактир (Макгонагалл) и Паапой Эссьеду (Снейп), директоров по кастингу, костюмеров, художников-постановщиков и изготовителей аниматроники, каждый из которых гордо представил результаты своей работы. Закадровый голос принадлежит Нику Фросту (Рубеус Хагрид).

6
Кадры из сериала «Гарри Поттер»
6
Кадры из сериала «Гарри Поттер»
6
Кадры из сериала «Гарри Поттер»
6
Кадры из сериала «Гарри Поттер»
6
Кадры из сериала «Гарри Поттер»
6
Кадры из сериала «Гарри Поттер»

Эксклюзивный взгляд на съёмочные площадки позволяет оценить масштаб производства проекта и в мельчайших деталях рассмотреть каждый новый уголок Волшебного мира Джоан Роулинг и его обитателей: от волшебных палочек до золотого снитча, от магов и маглов до фантастических тварей, от Косого переулка и банка «Гринготтс» до платформы 9 3/4 и замка Хогвартс.

6
Кадры из сериала «Гарри Поттер»
6
Кадры из сериала «Гарри Поттер»
6
Кадры из сериала «Гарри Поттер»
6
Кадры из сериала «Гарри Поттер»
6
Кадры из сериала «Гарри Поттер»
6
Кадры из сериала «Гарри Поттер»

Первый сезон под заголовком «Гарри Поттер и философский камень» выйдет 25 декабря, аккурат под Рождество.

Комментарии (9)

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

