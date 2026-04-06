Магия кино: спецэпизод о создании сериала «Гарри Поттер» вышел на HBO Max

5 апреля на HBO Max вышел документальный спецпизод о съёмках сериала «Гарри Поттер» — «В поисках Гарри: Мастерство, стоящее за магией» (Finding Harry: The Craft Behind the Magic). И в нём показали кучу всего: интервью с актёрами Джоном Литгоу (Дамблдор), Джанет Мактир (Макгонагалл) и Паапой Эссьеду (Снейп), директоров по кастингу, костюмеров, художников-постановщиков и изготовителей аниматроники, каждый из которых гордо представил результаты своей работы. Закадровый голос принадлежит Нику Фросту (Рубеус Хагрид).

Эксклюзивный взгляд на съёмочные площадки позволяет оценить масштаб производства проекта и в мельчайших деталях рассмотреть каждый новый уголок Волшебного мира Джоан Роулинг и его обитателей: от волшебных палочек до золотого снитча, от магов и маглов до фантастических тварей, от Косого переулка и банка «Гринготтс» до платформы 9 3/4 и замка Хогвартс.

Первый сезон под заголовком «Гарри Поттер и философский камень» выйдет 25 декабря, аккурат под Рождество.