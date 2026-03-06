Все цвета Хогвартса на фото с актёрами учеников из сериала «Гарри Поттер»

Встречаем пополнение актёрского состава сериала «Гарри Поттер». Именно эти юные таланты займут места за факультетскими столами школы чародейства и волшебства Хогвартс.

Итак, Гриффиндор храбро представляют Эйре Фаррелл (Кэти Белл), Аша Соэтан (Анджелина Джонсон), Орсон Мэтьюз (Оливер Вуд), Серрана Су-Линг Блисс (Алисия Спиннет), Итан Смит (Ли Джордан).

Коварно хмурятся за Слизерин Эддисон Берч (Майлз Блетчли), Джеймс Дауэлл (Люциан Боул), Оливер Крофт (Маркус Флинт), Дилан Хит (Адриан Пьюси), Генри Медхёрст (Перегрин Деррик), Корнелиус Брандрет (Теренс Хиггс), Лайла Барвик (Пэнси Паркинсон) и Д'Анжелу Осей-Киссиеду (Грэм Монтегю).

Вглядитесь в умные лица учеников Когтеврана — Аарон Чжао (Терри Бут), Ив Уоллс (Лиза Тёрпин), Скарлетт Арчер (Пенелопа Кристал) и Анджула Мурали (Падма Патил).

Честные ребята из Пуффендуя: Индия Мун (Ханна Эбботт), Джазмин Левин (Сьюзан Боунс), Сиан Игл-Сервис (Эрни Макмиллан) и Джеймс Тревельян Бакл (Джастин Финч-Флетчли).

Ребята примкнут к исполнителям главных ролей — Доминику Маклафлину, Арабелле Стентон и Аластеру Стауту, и к другим, ранее объявленным, актёрам.

Громкая премьера ожидается в 2027 году на потоковом сервисе HBO.