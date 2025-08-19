 
 
Стало известно, кто сыграет семейство Уизли в сериале «Гарри Поттер»

Источник: Warner Bros.

Съёмки первого сезона «Гарри Поттера» от HBO уже вовсю идут, а поклонники до сих пор понятия не имели, кто сыграет семейку Уизли — точнее её многочисленную младшую часть. Но портал Deadline заботливо развеял мрак неизвестности, опубликовав список актёров и совместное фото. Итак, к Аластеру Стауту, ставшему Роном, присоединились экранные братья и сестра: Тристан Харланд (Фред Уизли), Габриэль Харланд (Джордж Уизли), Руари Снупер (Перси Уизли) и Грейси Кокрейн (Джинни Уизли). А вот и общее фото непривычно каноничной рыжей семейки:

Промо-арт сериала «Гарри Поттер»

Сериал HBO «Гарри Поттер» — это вторая экранизация magnum opus Джоан Роулинг о «Мальчике, который выжил». Запланировано 7 сезонов — по одному на каждую книгу, события которой охватывают ровно один год жизни титульного персонажа, включая учёбу в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Первые два сезона будут снимать в один заход, пока исполнители главных ролей не подросли — в них будет по шесть эпизодов. В последующих сезонах планируется по восемь серий.

Главные роли в сериале играют Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер), Аластер Стаут (Рон Уизли), Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Ник Фрост (Рубеус Хагрид) и другие.

Премьера первого сезона «Гарри Поттера» ожидается на стриминговом сервисе HBO в 2026 году.

