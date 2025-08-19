 
 
Доминик Маклафлин и Ник Фрост в образе своих героев на новых фото со съёмок сериала «Гарри Поттер»
СЕРИАЛЫ
409

Доминик Маклафлин и Ник Фрост в образе своих героев на новых фото со съёмок сериала «Гарри Поттер»

Источник: HBO

Идёт производство сериала «Гарри Поттер», и в сети появляются всё новые фотографии со съёмок проекта.

Так, вчера сайт Daily Mail опубликовал очередные фото с рабочей площадки. На них Доминик Маклафлин и Ник Фрост в образе своих персонажей. Маклафлин играет волшебника Гарри Поттера, а Фрост — лесничего в школе чародейства и волшебства «Хогвартс» Рубеуса Хагрида. Также на фото с Маклафлином есть дублёр Фроста. Он носит что-то вроде шлема, похожего на голову Фроста, но с отверстиями на щеках. Вероятно, эти отверстия нужны, чтобы дублёр мог смотреть через них.

На фото актёры находятся на Боро-Хай-стрит возле Лондонского моста. Возможно, что их персонажи направляются в «Дырявый котёл». Увидеть это в самом сериале зрители смогут в 2027 году, когда состоится выход первого сезона шоу. Премьера намечена на начало 2027-го.

Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер»

Готовящийся проект станет новой и более точной экранизацией серии романов «Гарри Поттер» писательницы Джоан Роулинг. Запланировано семь сезонов шоу для адаптации семи оригинальных книг. Первые два сезона по «Философскому камню» и «Тайной комнате» снимут друг за другом с небольшим перерывом.

Сериальную версию книг создают для канала HBO. Также шоу будет выходить на стриминговом сервисе HBO Max.

ГалереяГарри ПоттерHBO
2
Кевин Костнер и Джейк Джилленхол проведут вместе медовый месяц
 0
Скорпион против Нуб Сайбота: парочка выясняет отношения в «Мортал Комбат 2» (фото)
 0
Лавкрафт в космосе: Image представило новый ретро-фантастический ужастик
 0
Космическая шахматная партия становится взрывоопасной в третьем выпуске космоэпика Imperial
 0
Два героя будущего объединят силы в ограниченной серии Batman/Static: Beyond
 3
Инсайдер: колоссальный хит «Кейпоп-охотницы на демонов» принёс Sony только $ 20 млн после продажи прав Netflix
 0
Невероятный Халк превратится в совершенно адское создание в очередном перезапуске
 3
Мрачный трип в трейлере ужастика «Крипер»
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 1
Франкенштейн и его Чудовище на первых плакатах фильма Гильермо дель Торо
