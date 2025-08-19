Доминик Маклафлин и Ник Фрост в образе своих героев на новых фото со съёмок сериала «Гарри Поттер»

Идёт производство сериала «Гарри Поттер», и в сети появляются всё новые фотографии со съёмок проекта.

Так, вчера сайт Daily Mail опубликовал очередные фото с рабочей площадки. На них Доминик Маклафлин и Ник Фрост в образе своих персонажей. Маклафлин играет волшебника Гарри Поттера, а Фрост — лесничего в школе чародейства и волшебства «Хогвартс» Рубеуса Хагрида. Также на фото с Маклафлином есть дублёр Фроста. Он носит что-то вроде шлема, похожего на голову Фроста, но с отверстиями на щеках. Вероятно, эти отверстия нужны, чтобы дублёр мог смотреть через них.

На фото актёры находятся на Боро-Хай-стрит возле Лондонского моста. Возможно, что их персонажи направляются в «Дырявый котёл». Увидеть это в самом сериале зрители смогут в 2027 году, когда состоится выход первого сезона шоу. Премьера намечена на начало 2027-го.

Готовящийся проект станет новой и более точной экранизацией серии романов «Гарри Поттер» писательницы Джоан Роулинг. Запланировано семь сезонов шоу для адаптации семи оригинальных книг. Первые два сезона по «Философскому камню» и «Тайной комнате» снимут друг за другом с небольшим перерывом.

Сериальную версию книг создают для канала HBO. Также шоу будет выходить на стриминговом сервисе HBO Max.