СЕРИАЛЫ
401

LEGO, юмор и знакомые персонажи в трейлере нового комедийного спецвыпуска «Звёздных войн»

Источник: Star Wars

Прошлой осенью вселенную «Звёздных войн» пересобрали в спецвыпуске из четырёх частей LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy. В нём парень по имени Сиг нашёл могущественный артефакт, после чего далёкая-далёкая галактика изменилась до неузнаваемости. И герою пришлось отправиться в приключение в причудливой новой версии мира, чтобы попытаться исправить положение.

Нынешней осенью спецвыпуск получит продолжение в виде мини-сериала из четырёх частей LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy: Pieces of the Past. Премьера проекта состоится на видеосервисе Disney+ 19 сентября. И за месяц до релиза мини-сериал обзавёлся трейлером. В последнем есть юмор, экшен и знакомые персонажи.

В продолжении появится версия Асоки Тано из конструктора серии LEGO BrickHeadz. Героиню снова озвучивает Эшли Экштейн. Её голосом говорит Асока в разных проектах франчайза, начиная с анимационного фильма «Звёздные войны: Войны клонов» 2008 года.

Ранее в сети появилось изображение Мола из мультсериал «Дарт Мол — Повелитель теней». Это анимационное шоу выйдет в следующем году.

