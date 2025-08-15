«Ужастики» закончились: сериал по знаменитым книгам Р. Л. Стайна отменили после двух сезонов

Сериал-антология «Ужастики» не вернётся на стриминговый сервис Disney+ с продолжением. Шоу от студии Sony Pictures Television отменили после двух сезонов, о чём эксклюзивно сообщил сайт Variety.

Но при этом у «Ужастиков» всё же может быть будущее. По словам одного инсайдера, Sony Pictures Television планирует предложить сериал другим потенциальным покупателям и изучить, как ещё можно использовать данную интеллектуальную собственность.

Проект основан на знаменитой книжной серии писателя Р. Л. Стайна. Первый сезон адаптации вышел в 2023 году, второй — в этом. Их общее количество просмотров во всё мире составило 118 млн часов.

Сезоны рассказывают разные истории, используя элементы из книг Р. Л. Стайна. Одну из ролей во втором исполняет звезда «Друзей» Дэвид Швиммер. Он играет бывшего профессора ботаники, над которым нависла огромная сверхъестественная угроза.

Книги из цикла «Ужастики» разошлись по всему миру тиражом свыше 400 млн копий. Оригинальная серия, стартовавшая в 1992-м, насчитывает 62 произведения. По состоянию на октябрь 2022-го вышло 235 книг, связанных с «Ужастиками».

В 1995-м состоялась премьера первой сериальной адаптации, известной под названием «Мурашки». Также по мотивам произведений вышли два фильма с Джеком Блэком.