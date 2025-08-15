Моя прекрасная «Няня Оксана»: трейлер эзотерически смешной комедии

«Няня Оксана» обзавелась первым трейлером. Истерически смешной, по мнению его создателей, комедийный сериал сняли телеканал «Пятница!» и онлайн-кинотеатр Premier. Главную роль сыграла Олеся Иванченко, ведущая шоу «Натальная карта».

Как не сложно догадаться, это ремейк «Моей прекрасной няни» — популярного ситкома 2000-х, который и сам был ремейком американского сериала «Няня». Успех проекта по большей части обеспечивали запоминающиеся второстепенные персонажи — Константин и Жанна Аркадьевна.

В новейшей вариации героиня прилетает из Краснодарского края в Москву к своему жениху. Тот её бросает, и Оксана устраивается няней в семью молодого вдовца-ресторатора с тремя детьми. Его играет Виктор Хориняк («Кухня», «Последний богатырь»).

Премьера состоится в сентябре. Очуметь.

Постер и кадры впридачу: