КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
28
СЕРИАЛЫ
3 272

Моя прекрасная «Няня Оксана»: трейлер эзотерически смешной комедии

Источник: Premier

«Няня Оксана» обзавелась первым трейлером. Истерически смешной, по мнению его создателей, комедийный сериал сняли телеканал «Пятница!» и онлайн-кинотеатр Premier. Главную роль сыграла Олеся Иванченко, ведущая шоу «Натальная карта».

Как не сложно догадаться, это ремейк «Моей прекрасной няни» — популярного ситкома 2000-х, который и сам был ремейком американского сериала «Няня». Успех проекта по большей части обеспечивали запоминающиеся второстепенные персонажи — Константин и Жанна Аркадьевна.

В новейшей вариации героиня прилетает из Краснодарского края в Москву к своему жениху. Тот её бросает, и Оксана устраивается няней в семью молодого вдовца-ресторатора с тремя детьми. Его играет Виктор Хориняк («Кухня», «Последний богатырь»).

Премьера состоится в сентябре. Очуметь.

Постер и кадры впридачу:

Теги
Олеся ИванченкоВиктор ХоринякТрейлер
Комментарии (28)

