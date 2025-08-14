 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Второй сезон феноменального сериала «Лэндмен» выходит поразительно быстро (видео)

Paramount+ и Тейлор Шеридан веников точно не вяжут. Они добывают отличный сериальный контент. И в очень удобном для потребителей темпе. Не успел закончиться первый сезон шоу «Лэндмен», а уже нужно готовиться смотреть новые серии. С 16 ноября на указанной выше платформе:

Билли Боб Торнтон вернётся к роли американского нефтедобытчика, которому приходится решать множество проблем, связанных с его компанией. К профессиональным трудностям, включая вынужденное сотрудничество с криминальными картелями, добавляются семейные неурядицы — возможно, более опасные и непредсказуемые.

В сериале также снялись Эли Лартер, Джейкоб Лофленд, Мишель Рэндольф, Колм Фиор, Джон Хэмм и Деми Мур. Во втором сезоне к ним присоединился Сэм Эллиотт.

Первый сезон поставил несколько рекордов по количеству посмотревших зрителей.

