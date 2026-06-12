Чёрная комедия «Кабельщик» с Джимом Керри может стать сериалом

В этом году фильму «Кабельщик» — 30 лет. И по этой причине стриминговый сервис Hulu взялся за разработку его сериальной адаптации. Об этом и первых подробностях проекта эксклюзивно сообщило издание Deadline.

Видеосервис заказал пилотный эпизод сериала, вдохновлённого чёрной комедией 1996 года. Над проектом работают компании Sony Pictures Television и Sony TV-based Original Film («Пацаны»). Главные роли получили Джейк Джонсон и Дэймон Уайанс-младший, которые также стали исполнительными продюсерами адаптации. Первый играет Чипа Дугласа, а второй — Стивена Стивенса. В оригинальной комедии, снятой Беном Стиллером, Дугласа сыграл Джим Керри, а Стивенса — Мэттью Бродерик.

Сценарий пилота написали Роб Роселл («В Филадельфии всегда солнечно», «Новенькая»), Джо Пиарулли и Луан Томас («Кобра Кай»). Как отмечается, эти сценаристы — большие поклонники оригинального фильма, которые стремятся отдать ему дань уважения, а не переснимать его (подобно тому, как сериал «Фарго» переосмыслил одноимённый фильм братьев Коэн). Эти трое также стали шоураннерами и другими исполнительными продюсерами проекта.

Вдохновлённый фильмом, сериал исследует мрачно-абсурдную сторону современной мужской дружбы. В мире бесконечного стриминга, просмотра сериалов запоем и алгоритмов кабельный техник Чип Дуглас проводит свои дни в одиночестве. Но однажды Дугласу звонит его старый друг Стивен Стивенс, который снова хочет подключить кабельное телевидение. Так кабельщик воссоединяется с другом детства, которого он никогда не забывал. Возрождённая дружба даёт каждому из них то, чего им так не хватало… пока энтузиазм Дугласа не перерастает в одержимость.

Если пилот понравится боссам Hulu, то «Кабельщика» могут превратить в полноценный сериал.