Фэнтези «Малахит» про опасное исполнение желаний получило персонажные постеры

Уже 12 июня состоится премьера сериала «Малахит», основанного на уральских легендах и сказках. И к скорой премьере фэнтези получило персонажные постеры. Их опубликовал онлайн-кинотеатр Okko, в котором «Малахит» и выйдет. В день премьеры сервис выпустит сразу три эпизода сериала.

По сюжету трое семиклассников проводят летние каникулы в небольшом селе Красный Камень. Купаясь в затопленном карьере, один из мальчиков находит магический малахитовый самородок. Этот малахит даёт нашедшему его герою удивительную способность: всё, что мальчик рисует, становится реальностью. Но вместе с находкой из глубин старого карьера освободился Чёрный Ворон, древний дух рудника. Он может исполнить любое желание, но взамен требует слишком высокую цену. И теперь древнее зло необходимо остановить.

Снял «Малахит» режиссёр Александр Богуславский («Эбигейл», «Сквозь время», «Встретимся вчера»). Сценарий фэнтези создали Максим Вахитов и Юлия Галиченко («Универ. Новая общага», «Первокурсницы»).

В актёрском составе Константин Плотников, Алексей Родионов, Екатерина Темнова, Сергей Чикин, Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Евгения Симонова, Агриппина Стеклова, Даниил Киселёв, Варвара Володина, ворон Карлуша и другие.