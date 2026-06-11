 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Валентина Ляпина и Сергей Бурунов играют в комедийном киноальманахе «Ёлки 13» Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» собрал более 100 млн рублей Адриа Архона получила главную роль в «Супермене 2»: возможно, она станет новой Чудо-женщиной Возвращение сумасшедшего таксиста: вышел трейлер Crazy Taxi: World Tour
• • •
 
СЕРИАЛЫ
55

Фэнтези «Малахит» про опасное исполнение желаний получило персонажные постеры

Источник: Okko

Уже 12 июня состоится премьера сериала «Малахит», основанного на уральских легендах и сказках. И к скорой премьере фэнтези получило персонажные постеры. Их опубликовал онлайн-кинотеатр Okko, в котором «Малахит» и выйдет. В день премьеры сервис выпустит сразу три эпизода сериала.

По сюжету трое семиклассников проводят летние каникулы в небольшом селе Красный Камень. Купаясь в затопленном карьере, один из мальчиков находит магический малахитовый самородок. Этот малахит даёт нашедшему его герою удивительную способность: всё, что мальчик рисует, становится реальностью. Но вместе с находкой из глубин старого карьера освободился Чёрный Ворон, древний дух рудника. Он может исполнить любое желание, но взамен требует слишком высокую цену. И теперь древнее зло необходимо остановить.

Снял «Малахит» режиссёр Александр Богуславский («Эбигейл», «Сквозь время», «Встретимся вчера»). Сценарий фэнтези создали Максим Вахитов и Юлия Галиченко («Универ. Новая общага», «Первокурсницы»).

В актёрском составе Константин Плотников, Алексей Родионов, Екатерина Темнова, Сергей Чикин, Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Евгения Симонова, Агриппина Стеклова, Даниил Киселёв, Варвара Володина, ворон Карлуша и другие.

Постеры сериала «Малахит» Постеры сериала «Малахит» Постеры сериала «Малахит» Постеры сериала «Малахит» Постеры сериала «Малахит» Постеры сериала «Малахит» Постеры сериала «Малахит» Постеры сериала «Малахит» Постеры сериала «Малахит» Постеры сериала «Малахит»
Теги
ГалереяМалахитКонстантин ПлотниковOkko
Комментарии

Ещё на эту тему

1Древнее зло пробуждается в трейлере фэнтези «Малахит» 7Сергей Безруков предстал в образе Андрея Гринёва на кадрах со съёмок сериала «Капитанская дочка» 9Комедия «Седьмой игрок» про тренера по фигурному катанию во главе хоккейного клуба получила новый постер

Тоже интересно

0Все говорят про Тоф в специальном ролике второго сезона фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге» 4«Черепашки-ниндзя» наконец дождались обложки от легендарного Фрэнка Миллера 0Рецензия и отзывы на фильм «Дьявол носит Prada 2» 14Шарлиз Терон протащат через ад в боевике «Вершина» (фото) 3Распаковка ретро из Англии. Часть 16

Далее на КГ

2
Гари Олдман и его подопечные опять ничего не понимают в тизере шестого сезона сериала «Медленные лошади»
 11
Брэд Питт — лучший друг собаки в трейлере экшен-драмы «Сердце зверя»
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 12
«День разоблачения» Стивена Спилберга вступает в прокатную битву с «сертификатом свежести» от критиков
 10
Сразу перескакиваем к «Мачо и ботану 4»: Sony уговаривает Ченнинга Татума и Джону Хилла вернуться
 1
Ноль кадров в секунду. Выпуск 634: Summer Game Fest 2026
 2
Анонсирована Gundam Rogue Orbit — пилоты, занять места в кабинах!
 11
Воссоединение мощных стариков: Майкл Дуглас и Уиллем Дефо опять снялись у Оливера Стоуна
 1
Новые сериалы недели: отечественное фэнтези для подростков и провокационная комедия от создателей «Полового воспитания»
 2
Авторы Mouthwashing анонсировали танковый хоррор Carcass Clad
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино У мультфильма «Тайна Коко 2» студии Pixar есть возможная дата премьеры
 
Кино Видишь хоббита? А он есть! Элайджа Вуд предупредил о небольшой роли в фильме «Властелин колец: Охота за Голлумом»
 
Кино Легендарные создатели «Смертельного оружия» и «Славных парней» берутся за экранизацию 464 книг серии «Палач»
 
Завершились съёмки детектива «Пустая комната» про женщину с амнезией, ищущую пропавшую дочь
 
Игры Silent Hill: Townfall выходит 24 сентября — серия добралась до Шотландии
 
Кино Фантастический боевик «Военная машина» с Аланом Ричсоном — вызов всем марвеловским фильмам
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 634: Summer Game Fest 2026
 
3ЕВА
 
 
0ЕВА – 688: Виновата деревня
 
2Телеовощи – 654: Немозговой штурм
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 728: «Мандалорец и Грогу», фильм про Майкла Джексона, рекорды дешёвых ужастиков, новые отечественные киноремейки
 
4Телеовощи – 653: Зрелый Человек-овощ
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru