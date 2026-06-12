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СЕРИАЛЫ
163

Эдвард Блюмель возглавил актёрский состав сериала «Эркюль» по мотивам романов Агаты Кристи

Источник: Netflix

К возвращению на малые экраны готовится Эркюль Пуаро — частный сыщик из произведений знаменитой писательницы Агаты Кристи. Британский телеканал BBC выпустит новый сериал про героя, получивший название «Эркюль». И уже известно, кто возглавил актёрский состав проекта. Роль сыщика получил 33-летний Эдвард Блюмель («Открытие ведьм», «Моя леди Джейн», «Тайна семи циферблатов»). Он стал самым молодым актёром, воплотившим роль бельгийского сыщика на экране.

Съёмки сериала стартуют этим летом в Ливерпуле. По неподтверждённой информации издания Deadline, создатели шоу рассчитывают снять три сезона «Эркюля». Производством шоу занимается компания Mammoth Screen. Её основатель Дэмиен Тиммер был исполнительным продюсером многих эпизодов «Пуаро Агаты Кристи». В том сериале роль сыщика играл Дэвид Суше.

Премьера «Эркюля» намечена на вторую половину 2027 года. Новый проект должен представлять собой глубокое исследование личности детектива. Уделит внимание сериал тому, как зародилась дружба Пуаро с капитаном Артуром Гастингсом, и как он познакомился с одним из своих главных врагов.

Теги
КастингЭркюльЭдвард Блюмель
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Источник фотографий: Depositphotos

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