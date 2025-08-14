«Сорвиголова: Рождённый заново» может не дожить до третьего сезона

Второй сезон «Сорвиголовы: Рождённого заново» может стать последним. К таким шокирующим выводам пришли фанаты сериала после проговорки Чарли Кокса на фестивале Galaxy Con, где исполнитель главной роли назвал будущий сезон проекта «финальным».

Поклонники «Сорвиголовы» от Netflix возлагали на возвращение оригинального сериала большие надежды, даже после того, что Disney+ наворотил в первом сезоне, ведь для продолжения наняли шоураннера «Карателя» из той же кагорты марвеловских проектов.

Первый сезон получил крайне смешанные отзывы критиков и честное «Говно» от КГ-Портала, поэтому закрытие не стало бы неожиданностью, но вполне возможно, Кокса просто бес попутал, и не стоит слепо верить ему. Винсент Д'онофрио, исполнитель роли Кингпина, быстро пришёл коллеге на выручку, пояснив: