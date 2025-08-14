 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
10
СЕРИАЛЫ
3 734

«Сорвиголова: Рождённый заново» может не дожить до третьего сезона

Источник: Disney+

Второй сезон «Сорвиголовы: Рождённого заново» может стать последним. К таким шокирующим выводам пришли фанаты сериала после проговорки Чарли Кокса на фестивале Galaxy Con, где исполнитель главной роли назвал будущий сезон проекта «финальным».

Поклонники «Сорвиголовы» от Netflix возлагали на возвращение оригинального сериала большие надежды, даже после того, что Disney+ наворотил в первом сезоне, ведь для продолжения наняли шоураннера «Карателя» из той же кагорты марвеловских проектов.

Первый сезон получил крайне смешанные отзывы критиков и честное «Говно» от КГ-Портала, поэтому закрытие не стало бы неожиданностью, но вполне возможно, Кокса просто бес попутал, и не стоит слепо верить ему. Винсент Д'онофрио, исполнитель роли Кингпина, быстро пришёл коллеге на выручку, пояснив:

Думаю, Чарли имел в виду последний сезон, который мы сняли, то есть второй. Он использовал термин «финальный сезон», и это могло вызвать путаницу. Но мы с Чарли обсуждали этот вопрос и оба согласны, что у третьего сезона есть все шансы.

Сорвиголова: Рождённый зановоСорвиголоваЦитатыЧарли КоксВинсент Д'онофриоDisney+
Комментарии (10)

0
Маленькая полицейская против гигантской супергероини: анонс инди-комикса Lauren Order Vs. Gladiatra
 1
Обложку кроссовера Deadpool/Batman специально перерисовали, чтобы не нарваться на иск от Nintendo
 17
Без мистера Смита: Анджелина Джоли сыграет злую шпионку в экшене режиссёра Дага Лаймана
 4
«Кейпоп-охотницы на демонов» обошли по просмотрам «Ручную кладь» и стали вторым по популярности фильмом в истории Netflix
 8
Новый «Истребитель демонов» стал 16-м по кассовости фильмом года, обойдя по сборам «Элио» студии Pixar
 6
Тимоти Шаламе играет в пинг-понг и женскими сердцами в трейлере фильма «Марти Превосходный»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Эдем»
 8
Создатели «Уэнсдэй» перезагружают «Семейку Аддамс» уже без Netflix и Дженны Ортеги
 6
В мужицком боевике Тейлора Шеридана про спецназовцев появились суровые актёры
 5
Взбудораживший зрителей ужастик «Орудия» может получить продолжение
