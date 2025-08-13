Создатели «Уэнсдэй» перезагружают «Семейку Аддамс» уже без Netflix и Дженны Ортеги

Создатели популярного сериала «Уэнсдэй» на стриминге Netflix с Дженной Ортегой в главной роли — Майлз Миллар и Альфред Гоф — в интервью подкасту Crew Call рассказали, что работают над новым анимационным фильмом «Семейка Аддамс» для студии Amazon MGM.

Они сразу пояснили, что проект задуман как полноценный перезапуск и не будет связан с сериалом «Уэнсдэй» или предыдущими мультфильмами:

Мы работаем совместно с Amazon MGM и Кевином Мизерокки, который руководит Addams Foundation. Он лично знал Чарльза Аддамса и является хранителем всего его наследия. Мы запускаем новый анимационный проект. Он не будет иметь ничего общего ни с двумя предыдущими полнометражными мультфильмами, ни с сериалом. Это будет совершенно новая «Семейка Аддамс». Пока больше сказать нечего — мы на самой ранней стадии разработки.

Авторы также уточнили, что с самого начала планируют выпускать фильм в кинотеатрах, а не на стриминге.

Осталось только позвать на режиссуру Тима Бёртона — тогда поклонники сериала точно придут в кино.