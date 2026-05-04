СЕРИАЛЫ
265

Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» значительно уступает по просмотрам первому

Источник: Disney+

На стриминговом сервисе Disney+ вот-вот закончится второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». И незадолго до его финала СМИ сообщили о показателях просмотров идущего сезона брутальной супергероики Marvel. Из новых данных следует, что шоу растеряло половину былой популярности.

СМИ сравнили просмотры второго и первого сезонов «Рождённого заново» за пять недель. Информацию о просмотрах шоу предоставила компания по аналитике в сфере развлечений Luminate. По её данным, второй сезон за пять недель набрал 4,5 млн просмотров, а первый — 8,3 млн просмотров. Разница составила 46%. Есть и другой показатель. За указанный период второго сезона посмотрели 10,8 млн часов, а первого — 24 млн часов. Разница составила 54%.

Сериал заранее продлили на третий сезон, который снимают в настоящее время в Нью-Йорке. Но если шоу продолжит значительно терять в просмотрах, то четвёртого оно может не получить.

Ранее на съёмках третьего засняли потасканного жизнью Кингпина. Также на площадке сфотографировали бывшую возлюбленную главного героя в пугающем образе.

