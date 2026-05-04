Шпион Ричард Мэдден на новом кадре из второго сезона боевика «Цитадель»

Портал ComicBook.com показал собственное превью летних релизов 2026 года и опубликовал эксклюзивные кадры из некоторых грядущих фильмов и сериалов. Среди них был и новый кадр из второго сезона шпионского шоу «Цитадель». На изображении элитный агент Мэйсон Кейн, которого играет Ричард Мэдден. Само продолжение сериала стартует на стриминговом сервисе Prime Video 6 мая.

Второй сезон включает семь эпизодов. В сериале также продолжают играть Приянка Чопра, Стэнли Туччи и другие. Ранее сезон получил динамичный трейлер.

Премьера «Цитадели» состоялась в апреле 2023 года. Первый сезон включал шесть серий и при бюджете, выросшем до $ 300 млн, стал одним из самых дорогих сериалов в истории. В числе продюсеров проекта братья Руссо, известные по работе над фильмами Marvel.

У шоу есть спин-оффы «Цитадель: Диана» и «Цитадель: Хани Банни». Работа над двумя другими спин-оффами была отложена. Какое будущее ждёт основной сериал, тоже пока неизвестно.