Мститель за отца стал Всеотцом: Мэнди Пэтинкин сыграет Одина в сериале по игре God of War

Всё время хотел отомстить за отца, а теперь сам стал Всеотцом: Мэнди Пэтинкин — звезда классики «Принцесса-невеста» — сыграет в сериальной экранизации популярной видеоигры God of War. Актёр воплотит образ Одина — повелителя Асгарда и всех его богов.

В фильмах и сериалах последних лет уже хватало достойных интерпретаций персонажа — в исполнении Энтони Хопкинса и Иэна Макшейна. Наверняка и Пэтинкин на их фоне не затеряется.

В сериале Один не будет самым приятным из богов — впрочем, таким он и не должен быть. Основные черты персонажа: параноидальный, манипулятивный и опасный. Его главная цель — во что бы то ни стало остановить приближение Рагнарёка. А значит, необходимо устранить Кратоса и его сына.

Центральные персонажи повествования — мрачный и измождённый бог войны Кратос (Райан Хёрст), который вместе со своим 10-летним сыном Атреем отправляется в тяжёлое путешествие, чтобы развеять пепел Фэй — жены одного и матери другого. Этот квест полностью их меянет, сближая отца и сына и помогая им обрести взаимопонимание.

Сценаристом, продюсером и шоураннером проекта выступает Роналд Д. Мур. Amazon MGM уже заказал сразу два сезона сериала.

Ранее также стали известны исполнители ролей Тора, Сиф и Хеймдалля.